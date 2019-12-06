«Коламбус» представил трибьют ролик в честь Панарина. Видео

«Коламбус Блю Джекетс» представил трибьют ролик в честь российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарин. Клуб сделал нарезку самых ярких моментов россиянина за время выступления за «Коламбус».
Этот матч стал первым для Артемия в Коламбусе после ухода из «Блю Джекетс». С 2017 по 2019 год, российский хоккеист играл за «Коламбус» и уже сегодня, 6 декабря он провёл свой первый матч против бывшего клуба. Ролик был показан в первой рекламной паузе.
Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Коламбус Блю Джекетс».
В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Артемий Панарин провёл за «Рейнджерс» 27 матчей, в которых набрал 33 очка, забив 12 голов и сделав 21 результативную передачу.
За карьеру в «Коламбусе» российский нападающий сыграл 160 матчей, в которых забил 55 голов и сделал 114 результативных передач.
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