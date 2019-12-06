Панарин забил гол в Коламбусе в первой игре с бывшим клубом. Видео
В Коламбусе на стадионе Нейшнвайд-Арена проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».
На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче 3:1 в пользу гостей. Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин забил гол. Этот матч стал первым для Артемия в Коламбусе после ухода из «Блю Джекетс». С 2017 по 2019 год, российский хоккеист играл за «Коламбус».
Видео с голом Артемия Панарина можно посмотреть в официальном «твиттере» «Нью-Йорк Рейнджерс».
В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Артемий Панарин провёл за «Рейнджерс» 27 матчей, в которых набрал 34 очка, забив 13 голов и сделав 21 результативную передачу.
«Коламбус» представил трибьют ролик в честь Панарина. Видео
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