Гол Сергачёва не спас «Тампу» от поражения «Миннесоте»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча состоялась на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:4.
Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров провёл на льду 21 минуту и 45 секунд и отдал одну голевую передачу, набрав своё 31-е (10+21) очко в этом сезоне.
Защитник Михаил Сергачёв отметился заброшенной шайбой, которая стала для него 4-й в этом сезоне. Всего на счету защитника 16 (4+12) очков. Игровое время Сергачёва составило 19 минут и 48 секунд.
Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский совершил лишь 16 сейвов и пропустил пять шайб.
Также голкипер установил клубный рекорд по количеству результативных передач. Россиянин помог забить Эрику Чернаку в моменте с первым голом «Тампы», сделав восьмую результативную передачу за клуб.
В другом матче «Нью-Йорк Айлендерс» на своей площадке обыграл в овертайме «Вегас Голден Найтс» со счётом 3:2.
Российский вратарь «Айлендерс» Семён Варламов совершил 31 сейв.
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