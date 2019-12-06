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Гол Сергачёва не спас «Тампу» от поражения «Миннесоте»

Гол Сергачёва не спас «Тампу» от поражения «Миннесоте»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча состоялась на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:4.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров провёл на льду 21 минуту и 45 секунд и отдал одну голевую передачу, набрав своё 31-е (10+21) очко в этом сезоне.

Защитник Михаил Сергачёв отметился заброшенной шайбой, которая стала для него 4-й в этом сезоне. Всего на счету защитника 16 (4+12) очков. Игровое время Сергачёва составило 19 минут и 48 секунд.

Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский совершил лишь 16 сейвов и пропустил пять шайб.

Также голкипер установил клубный рекорд по количеству результативных передач. Россиянин помог забить Эрику Чернаку в моменте с первым голом «Тампы», сделав восьмую результативную передачу за клуб.

В другом матче «Нью-Йорк Айлендерс» на своей площадке обыграл в овертайме «Вегас Голден Найтс» со счётом 3:2.

Российский вратарь «Айлендерс» Семён Варламов совершил 31 сейв.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 декабря 2019, пятница. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 5
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Чернак (Пойнт, Василевский) – 01:52' (5x5)   1:1 Эрикссон Эк (Гринвей, Сутер) – 09:33' (5x5)   1:2 Цукер (Стаал, Цуккарелло) – 10:46' (5x5)   1:3 Суси (Цуккарелло, Бродин) – 11:14' (5x5)   2:3 Сергачёв (Шаттенкирк, Пакетт) – 15:57' (5x5)   3:3 Хедман (Кучеров, Киллорн) – 38:47' (5x4)   3:4 Раск (Фиала, Суси) – 39:23' (5x5)   4:4 Киллорн (Чернак) – 44:00' (5x5)   4:5 Цуккарелло (Цукер, Бродин) – 44:08' (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
06 декабря 2019, пятница. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 2
ОТ
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Клаттербак – 24:26' (5x5)   1:1 Так (Гласс, Меррилл) – 35:27' (5x5)   2:1 Нельсон (Бовиллье, Мейфилд) – 43:56' (5x5)   2:2 Маршессо (Хаг, Смит) – 55:28' (5x5)   3:2 Пулок (Ли, Бейли) – 63:20' (4x3)
Василевский обновил рекорд «Тампы» по количеству голевых передач для вратарей
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