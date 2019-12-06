Голкипер «Рейнджерс» Георгиев парировал 45 бросков в матче с «Коламбусом»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» на домашнем льду проиграл «Нью-Йорк Рейнджерс». Матч завершился со счётом 3:2 в пользу команды Дэвида Куинна.

Российский вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев парировал 45 бросков из 47 и одержал вторую победу кряду. Ранее Александр оформил шат-аут в матче с «Нью-Джерси Дэвилз».

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин провёл на площадке 19 минут и 41 секунду и записал на свой счет одну заброшенную шайбу. Россиянин набрал 34-е (13+21) очко в этом сезоне. Гол Панарина в ворота Йоонаса Корписало стал победным.



Нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич завершил матч с показателем полезности «-2» и результативными действиями не отметился.