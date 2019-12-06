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«Филадельфия» уступила «Аризоне» и прервала свою 5-матчевую победную серию

«Филадельфия» уступила «Аризоне» и прервала свою 5-матчевую победную серию
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» принимал «Аризону Койотс». Встреча состоялась на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась гостевой победой со счётом 3:1.

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов провёл на льду 23 минуты и 10 секунд и результативными действиями не отметился.

Защитник «Аризоны» Илья Любушкин отыграл 11 минут и 54 секунды, результативными действиями также не отметился.

В другом матче «Монреаль Канадиенс» на своей площадке уступил «Колорадо Эвеланш» со счётом 2:3.

Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин провёл на площадке 15 минут и 29 секунд и результативными действиями не отметился.

Защитник «Колорадо» Никита Задоров завершил встречу с показателем полезности «+1». Российский защитник является лидером в своей команде по количеству игрового времени в этом матче (22 минуты и 9 секунд).

Российский нападающий «Монреаля» Александр Радулов остался вне заявки на этот матч по решению тренера.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 декабря 2019, пятница. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
1 : 3
Аризона Койотс
Глендейл
0:1 Кессел (Келлер, Экман-Ларссон) – 02:25' (5x4)   0:2 Гарланд (Дворак, Чикран) – 52:57' (5x5)   1:2 Нисканен (Кутюрье, Ворачек) – 55:17' (6x5)   1:3 Кессел (Сёдерберг, Келлер) – 58:58' (en)
НХЛ - регулярный чемпионат
06 декабря 2019, пятница. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 3
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Грейвз (Калверт, Макар) – 06:13' (5x5)   0:2 Ландеског (Рантанен) – 12:57' (5x5)   0:3 Калверт (Комфер) – 28:06' (4x5)   1:3 Галлахер (Дано) – 37:42' (5x5)   2:3 Казинс (Доми) – 41:23' (5x4)
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