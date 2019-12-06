«Филадельфия» уступила «Аризоне» и прервала свою 5-матчевую победную серию

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» принимал «Аризону Койотс». Встреча состоялась на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась гостевой победой со счётом 3:1.

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов провёл на льду 23 минуты и 10 секунд и результативными действиями не отметился.

Защитник «Аризоны» Илья Любушкин отыграл 11 минут и 54 секунды, результативными действиями также не отметился.

В другом матче «Монреаль Канадиенс» на своей площадке уступил «Колорадо Эвеланш» со счётом 2:3.

Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин провёл на площадке 15 минут и 29 секунд и результативными действиями не отметился.

Защитник «Колорадо» Никита Задоров завершил встречу с показателем полезности «+1». Российский защитник является лидером в своей команде по количеству игрового времени в этом матче (22 минуты и 9 секунд).

Российский нападающий «Монреаля» Александр Радулов остался вне заявки на этот матч по решению тренера.