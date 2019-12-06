Панарин — о свисте в свой адрес: хочу сказать «привет» тем, кому нравлюсь

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин после победы в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Коламбус Блю Джекетс» (3:2) поделился эмоциями от первого приезда в Коламбус после ухода из клуба.
«Я провёл отличные два года в «Коламбусе». Для меня это была отличная возможность. Я стал более совершенным игроком после этих двух лет, так что всё хорошо. Меня многому научила та команда и те сезоны, которые я провёл в «Блю Джекетс».
Мне свистели? Ну, я играл против их команды, так что ничего удивительного. В прошлом году я играл за «Коламбус» и видел, что фанаты делали подобное. Теперь же я счастлив играть за «Рейнджерс». А что касается свиста болельщиков «Коламбуса», то хочу сказать «привет» тем, кому нравлюсь. Хочу поблагодарить людей, которые нарисовали постеры, посвящённые мне. Ценю их за это и скучаю по этим парням, только по ним», — приводит слова Панарина журналист Брайан Хеджер.
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