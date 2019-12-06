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«Даллас» без Радулова обыграл «Виннипег». На счету Гурьянова заброшенная шайба

«Даллас» без Радулова обыграл «Виннипег». На счету Гурьянова заброшенная шайба
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» принимал «Виннипег Джетс». Матч завершился со счётом 3:2 ОТ в пользу хозяев.

Счёт в матче открыл капитан «звёзд» Джейми Бенн. На 30-й минуте отличился Денис Гурьянов, забив второй гол команды в матче. Ассистентами россиянина выступили Кори Перри и Джейсон Дикинсон. Это пятый гол Гурьянова в нынешнем регулярном чемпионате. Всего на счету Дениса теперь 9 (5+4) очков в 25 матчах. Российский форвард прервал 12-матчевую серию без заброшенных шайб.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 декабря 2019, пятница. 04:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
3 : 2
ОТ
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Бенн (Хейсканен, Сегин) – 18:27' (5x4)   2:0 Гурьянов (Перри, Дикинсон) – 29:05' (5x5)   2:1 Уилер (Элерс, Пулман) – 41:38' (5x5)   2:2 Шайфли (Лайне, Коннор) – 59:15' (6x5)   3:2 Павелски (Сегин, Хейсканен) – 62:02' (4x3)

В третьем периоде «Джетс» удалось отыграться усилиями Блейка Уилера и Марка Шайфли. В овертайме отличился Джо Павелски.

В матче не принял участия одноклубник Гурьянова Александр Радулов. Российский форвард остался в запасе по решению тренерского штаба «Старз».

Гурьянов забросил пятую шайбу в сезоне, прервав 12-матчевую безголевую серию
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