«Даллас» без Радулова обыграл «Виннипег». На счету Гурьянова заброшенная шайба

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» принимал «Виннипег Джетс». Матч завершился со счётом 3:2 ОТ в пользу хозяев.

Счёт в матче открыл капитан «звёзд» Джейми Бенн. На 30-й минуте отличился Денис Гурьянов, забив второй гол команды в матче. Ассистентами россиянина выступили Кори Перри и Джейсон Дикинсон. Это пятый гол Гурьянова в нынешнем регулярном чемпионате. Всего на счету Дениса теперь 9 (5+4) очков в 25 матчах. Российский форвард прервал 12-матчевую серию без заброшенных шайб.

В третьем периоде «Джетс» удалось отыграться усилиями Блейка Уилера и Марка Шайфли. В овертайме отличился Джо Павелски.

В матче не принял участия одноклубник Гурьянова Александр Радулов. Российский форвард остался в запасе по решению тренерского штаба «Старз».