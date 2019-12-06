Андрей Свечников набрал 30 очков за 29 матчей. В прошлом сезоне — за 69 матчей

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча состоялась на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой хозяев по буллитам со счётом 3:2.

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников отметился голом и результативной передачей, набрав 31-е (12+19) очко в этом сезоне. Российский форвард добрался до рубежа в 30 очков, сыграв 29 матчей в нынешнем чемпионате. В прошлом сезоне для достижения этой отметки Андрею потребовалось провести 69 встреч.

Игровое время Свечникова составило 20 минут и 18 секунд. Нападающий закончил встречу с показателем полезности «+1». Также в активе российского форварда победный буллит в ворота Аарона Делла, причём Андрей стал единственным игроком, кому удалось реализовать попытку в серии послематчевых бросков.