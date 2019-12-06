Защитник «Колорадо» Задоров травмировал 19-летнего Котканиеми

Защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров отметился эффектным силовым приёмом в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Монреале и завершилась победой гостей со счетом 3:2.
Российский защитник выполнил жёсткий силовой приём в самом начале матча против форварда «Канадиенс» Еспери Котканиеми. Задоров жёстко встретил оппонента у борта, после чего тот перевернулся в воздухе и упал.
Судьи посчитали, что приём был чистым, и не стали наказывать защитника «Колорадо». Котканиеми же покинул площадку и больше в игру не вернулся.
После матча главный тренер «Канадиенс» Клод Жюльен заявил, что финский форвард был доставлен в больницу для медицинского осмотра, а Задорова было необходимо удалять. Уже известно, что 19-летний нападающий не поможет «Монреалю» в следующем матче регулярки НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс».
- 6 декабря 2019
-
09:35
-
09:15
-
08:52
-
08:32
-
08:24
-
08:15
-
08:00
-
07:45
-
07:18
-
07:14
-
06:44
-
06:38
-
06:35
-
06:22
-
06:15
-
06:12
-
06:01
-
05:46
-
04:47
-
04:34
-
04:10
-
03:51
-
03:31
- 5 декабря 2019
-
23:55
-
23:38
-
23:13
-
22:53
-
22:48
-
22:43
-
22:33
-
22:26
-
22:06
-
21:54
-
21:49
-
21:34