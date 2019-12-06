Защитник «Колорадо» Задоров травмировал 19-летнего Котканиеми

Защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров отметился эффектным силовым приёмом в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Монреале и завершилась победой гостей со счетом 3:2.

Российский защитник выполнил жёсткий силовой приём в самом начале матча против форварда «Канадиенс» Еспери Котканиеми. Задоров жёстко встретил оппонента у борта, после чего тот перевернулся в воздухе и упал.



Судьи посчитали, что приём был чистым, и не стали наказывать защитника «Колорадо». Котканиеми же покинул площадку и больше в игру не вернулся.

После матча главный тренер «Канадиенс» Клод Жюльен заявил, что финский форвард был доставлен в больницу для медицинского осмотра, а Задорова было необходимо удалять. Уже известно, что 19-летний нападающий не поможет «Монреалю» в следующем матче регулярки НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс».