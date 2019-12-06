Георгиев стал первой звездой дня в НХЛ, Свечников — второй
Национальная хоккейная лига подвела итоги очередного игрового дня, определив тройку лучших хоккеистов.
Главной звездой назван голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев, одержавший победу в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (3:2). Вратарь «Рейнджерс» парировал 45 бросков из 47 и одержал вторую победу кряду. Лучшим сейвом Георгиева в матче стал отражённый бросок за две минуты до конца третьего периода, когда «синерубашечники» играли в меньшинстве.
Второй звездой стал нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников, набравший 2 (1+1) очка во встрече с «Сан-Хосе Шаркс» (3:2 Б). Также на его счету победный буллит.
Замкнул тройку лучших форвард «Аризоны Койотс» Фил Кессел, оформивший дубль в матче с «Филадельфией Флайерз» (3:1).
Андрей Свечников набрал 30 очков за 29 матчей. В прошлом сезоне — за 69 матчей
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