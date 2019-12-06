Итоги игрового дня НХЛ 5 декабря 2019 года для российских хоккеистов

5 декабря в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялись девять матчей, в которых приняли участие 14 российских хоккеистов.
Главной звездой дня в НХЛ назван голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев, одержавший победу в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (3:2). Вратарь «Рейнджерс» парировал 45 бросков из 47 и одержал вторую победу кряду. Автором победного гола стал Артемий Панарин.
Второй звездой стал нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников, набравший 2 (1+1) очка во встрече с «Сан-Хосе Шаркс» (3:2 Б). Также на его счету победный буллит.
Крайне неудачно сложился матч для голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского. Российский вратарь справился только с 16 бросками из 21 (76,2% сейвов) и проиграл третий матч из последних четырёх. Защитник Михаил Сергачёв забросил шайбу, а форвард Никита Кучеров выполнил голевую передачу.
|Голкипер
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Василевский
|«Тампа»
|16 из 21
|76,2
|4:5
|Георгиев
|«Рейнджерс»
|45 из 47
|95,7
|3:2
|Варламов
|«Айлендерс»
|31 из 33
|93,9
|3:2 ОТ
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Ничушкин (н)
|«Колорадо»
|0+0
|0
|0
|3
|2
|-
|-
|15.29
|Кучеров (н)
|«Тампа»
|0+1
|+1
|2
|2
|1
|1
|-
|21.47
|Свечников (н)
|«Каролина»
|1+1
|+1
|0
|1
|3
|2
|-
|20.18
|Панарин (н)
|«Рейнджерс»
|1+0
|+1
|0
|5
|0
|0
|-
|19.41
|Бучневич (н)
|«Рейнджерс»
|0+0
|-2
|0
|1
|2
|0
|-
|10.27
|Гурьянов (н)
|«Даллас»
|1+0
|0
|0
|2
|1
|1
|-
|12.25
|Задоров (з)
|«Колорадо»
|0+0
|+1
|0
|1
|3
|2
|-
|22.09
|Сергачёв (з)
|«Тампа»
|1+0
|0
|0
|3
|1
|2
|-
|19.48
|Проворов (з)
|«Филадельфия»
|0+0
|0
|0
|2
|0
|1
|-
|23.10
|Любушкин (з)
|«Аризона»
|0+0
|0
|0
|0
|0
|1
|-
|11.54
|Гавриков (з)
|«Коламбус»
|0+0
|+1
|0
|1
|1
|0
|-
|17.11
- 6 декабря 2019
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08:32
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08:24
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08:15
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08:00
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07:45
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07:18
-
07:14
-
06:44
-
06:38
-
06:35
-
06:22
-
06:15
-
06:12
-
06:01
-
05:46
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04:47
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04:34
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04:10
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03:51
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- 5 декабря 2019
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23:55
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22:43
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22:26
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22:06
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21:54