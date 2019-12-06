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Итоги игрового дня НХЛ 5 декабря 2019 года для российских хоккеистов

Итоги игрового дня НХЛ 5 декабря 2019 года для российских хоккеистов
Хоккей / НХЛ 0

5 декабря в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялись девять матчей, в которых приняли участие 14 российских хоккеистов.

Главной звездой дня в НХЛ назван голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев, одержавший победу в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (3:2). Вратарь «Рейнджерс» парировал 45 бросков из 47 и одержал вторую победу кряду. Автором победного гола стал Артемий Панарин.

Второй звездой стал нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников, набравший 2 (1+1) очка во встрече с «Сан-Хосе Шаркс» (3:2 Б). Также на его счету победный буллит.

Крайне неудачно сложился матч для голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского. Российский вратарь справился только с 16 бросками из 21 (76,2% сейвов) и проиграл третий матч из последних четырёх. Защитник Михаил Сергачёв забросил шайбу, а форвард Никита Кучеров выполнил голевую передачу.

ГолкиперКлубСейвы%ОБСчёт
Василевский«Тампа»16 из 2176,24:5
Георгиев«Рейнджерс»45 из 4795,73:2
Варламов«Айлендерс»31 из 3393,93:2 ОТ
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Ничушкин (н)«Колорадо»0+00032--15.29
Кучеров (н)«Тампа»0+1+12211-21.47
Свечников (н)«Каролина»1+1+10132-20.18
Панарин (н)«Рейнджерс»1+0+10500-19.41
Бучневич (н)«Рейнджерс»0+0-20120-10.27
Гурьянов (н)«Даллас»1+000211-12.25
Задоров (з)«Колорадо»0+0+10132-22.09
Сергачёв (з)«Тампа»1+000312-19.48
Проворов (з)«Филадельфия»0+000201-23.10
Любушкин (з)«Аризона»0+000001-11.54
Гавриков (з)«Коламбус»0+0+10110-17.11
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