Итоги игрового дня НХЛ 5 декабря 2019 года для российских хоккеистов

5 декабря в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялись девять матчей, в которых приняли участие 14 российских хоккеистов.

Главной звездой дня в НХЛ назван голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев, одержавший победу в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (3:2). Вратарь «Рейнджерс» парировал 45 бросков из 47 и одержал вторую победу кряду. Автором победного гола стал Артемий Панарин.



Второй звездой стал нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников, набравший 2 (1+1) очка во встрече с «Сан-Хосе Шаркс» (3:2 Б). Также на его счету победный буллит.

Крайне неудачно сложился матч для голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского. Российский вратарь справился только с 16 бросками из 21 (76,2% сейвов) и проиграл третий матч из последних четырёх. Защитник Михаил Сергачёв забросил шайбу, а форвард Никита Кучеров выполнил голевую передачу.

Голкипер Клуб Сейвы %ОБ Счёт Василевский «Тампа» 16 из 21 76,2 4:5 Георгиев «Рейнджерс» 45 из 47 95,7 3:2 Варламов «Айлендерс» 31 из 33 93,9 3:2 ОТ

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Вбрасывания Время Ничушкин (н) «Колорадо» 0+0 0 0 3 2 - - 15.29 Кучеров (н) «Тампа» 0+1 +1 2 2 1 1 - 21.47 Свечников (н) «Каролина» 1+1 +1 0 1 3 2 - 20.18 Панарин (н) «Рейнджерс» 1+0 +1 0 5 0 0 - 19.41 Бучневич (н) «Рейнджерс» 0+0 -2 0 1 2 0 - 10.27 Гурьянов (н) «Даллас» 1+0 0 0 2 1 1 - 12.25 Задоров (з) «Колорадо» 0+0 +1 0 1 3 2 - 22.09 Сергачёв (з) «Тампа» 1+0 0 0 3 1 2 - 19.48 Проворов (з) «Филадельфия» 0+0 0 0 2 0 1 - 23.10 Любушкин (з) «Аризона» 0+0 0 0 0 0 1 - 11.54 Гавриков (з) «Коламбус» 0+0 +1 0 1 1 0 - 17.11

Куинн: слава богу, что у «Рейнджерс» есть Георгиев. Поражён игрой своей команды