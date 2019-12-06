Жюльен: Задоров заслужил дисквалификацию, силовой приём был грязным

Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Клод Жюльен выразил мнение, что российский защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров заслужил дисквалификацию за силовой приём против нападающего Еспери Котканиеми.

Российский защитник выполнил жёсткий силовой приём в самом начале матча против форварда «Канадиенс». Задоров жёстко встретил оппонента у борта, после чего тот перевернулся в воздухе и упал.

«Лично для меня это был грязный силовой приём. Задоров поднял левую ногу и использовал нижнюю часть тела, чтобы опрокинуть Еспери. Я не знаю, что на сей счёт думает лига, но весь наш тренерский штаб и высшее руководство «Монреаля» полагают, что за такой приём надо дисквалифицировать», — цитирует Жюльена The Score.