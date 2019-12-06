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Жюльен: Задоров заслужил дисквалификацию, силовой приём был грязным

Жюльен: Задоров заслужил дисквалификацию, силовой приём был грязным
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Клод Жюльен выразил мнение, что российский защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров заслужил дисквалификацию за силовой приём против нападающего Еспери Котканиеми.

Российский защитник выполнил жёсткий силовой приём в самом начале матча против форварда «Канадиенс». Задоров жёстко встретил оппонента у борта, после чего тот перевернулся в воздухе и упал.

«Лично для меня это был грязный силовой приём. Задоров поднял левую ногу и использовал нижнюю часть тела, чтобы опрокинуть Еспери. Я не знаю, что на сей счёт думает лига, но весь наш тренерский штаб и высшее руководство «Монреаля» полагают, что за такой приём надо дисквалифицировать», — цитирует Жюльена The Score.

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