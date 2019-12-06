Торторелла — о голе Панарина: просто ужасная смена в исполнении Веннберга и Нэша

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:3) разобрал победный гол форварда гостей Артемия Панарина, а также обратил внимание на шайбу Брендана Лемье, который сравнял счёт под занавес первого периода.

«Два человека у нас просто взяли и прыгнули на скамейку запасных. Это была просто ужасная смена в исполнении Веннберга и Нэша.

Очень плохо, что пропустили гол на последней минуте первого периода. У нас просто нет права на ошибку. Когда вы не реализуете столько своих моментов, нельзя дарить сопернику бесплатные голы", — заявил Торторелла после матча.

Видео с голом Артемия Панарина можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.