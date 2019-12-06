Нельсон: такое впечатление, что большие сейвы — рутина для Варламова и Грайсса
Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Брок Нельсон высоко оценил игру голкипера Семёна Варламова в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вегас Голден Найтс» (3:2 ОТ). Американский форвард отметился заброшенной шайбой во втором периоде.
«В течение всего года вратари нас поддерживают. Сегодня Варламов сделал несколько больших сейвов во втором периоде. И такое ощущение, что для Варламова и Томаса Грайсса это рутина. Они нас всегда страхуют, так что приятно иметь таких вратарей в команде», — цитирует Нельсона пресс-служба НХЛ.
Российский голкипер «Айлендерс» отразил 31 бросок из 33 и одержал девятую победу в нынешнем сезоне. Всего воспитанник ярославского хоккея провёл 16 матчей в этом чемпионате.
Капитан «Айлендерс» Ли: Варламов играет сильно, а особенно сегодня
- 6 декабря 2019
-
13:46
-
13:30
-
13:02
-
12:44
-
12:37
-
12:15
-
12:02
-
11:45
-
11:20
-
11:00
-
10:40
-
10:26
-
10:20
-
10:00
-
09:35
-
09:15
-
08:52
-
08:32
-
08:24
-
08:15
-
08:00
-
07:45
-
07:18
-
07:14
-
06:44
-
06:38
-
06:35
-
06:22
-
06:15
-
06:12
-
06:01
-
05:46
-
04:47
-
04:34
-
04:10
Партнерский контент