Нельсон: такое впечатление, что большие сейвы — рутина для Варламова и Грайсса

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Брок Нельсон высоко оценил игру голкипера Семёна Варламова в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вегас Голден Найтс» (3:2 ОТ). Американский форвард отметился заброшенной шайбой во втором периоде.

«В течение всего года вратари нас поддерживают. Сегодня Варламов сделал несколько больших сейвов во втором периоде. И такое ощущение, что для Варламова и Томаса Грайсса это рутина. Они нас всегда страхуют, так что приятно иметь таких вратарей в команде», — цитирует Нельсона пресс-служба НХЛ.

Российский голкипер «Айлендерс» отразил 31 бросок из 33 и одержал девятую победу в нынешнем сезоне. Всего воспитанник ярославского хоккея провёл 16 матчей в этом чемпионате.