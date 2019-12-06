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Главный тренер «Тампы» — о 4:5 с «Миннесотой»: так играть просто недопустимо

Главный тренер «Тампы» — о 4:5 с «Миннесотой»: так играть просто недопустимо
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Миннесотой Уайлд» (4:5).

«То, как мы играем в защите, просто неприемлемо. Если вы пропускаете такие голы, у вас просто нет шансов в этой лиге. Никаких шансов нет. Сегодня мы просто подарили „Миннесоте“ три лёгких гола. После этого мы столько сил тратим на то, чтобы сравнять счёт и сразу после этого пропускаем новый гол.

Это потеря концентрации, это потеря фокуса. Это недопустимо, нельзя так делать. Нам срочно необходимо исправлять нашу игру в обороне, потому что так играть просто нельзя. Мы не должны забывать о нашем пути к победам», — цитирует Купера Tampa Bay Times.

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