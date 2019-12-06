Главный тренер «Тампы» — о 4:5 с «Миннесотой»: так играть просто недопустимо
Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Миннесотой Уайлд» (4:5).
«То, как мы играем в защите, просто неприемлемо. Если вы пропускаете такие голы, у вас просто нет шансов в этой лиге. Никаких шансов нет. Сегодня мы просто подарили „Миннесоте“ три лёгких гола. После этого мы столько сил тратим на то, чтобы сравнять счёт и сразу после этого пропускаем новый гол.
Это потеря концентрации, это потеря фокуса. Это недопустимо, нельзя так делать. Нам срочно необходимо исправлять нашу игру в обороне, потому что так играть просто нельзя. Мы не должны забывать о нашем пути к победам», — цитирует Купера Tampa Bay Times.
Василевский пропустил пять шайб после 21 броска в матче с «Миннесотой»
- 6 декабря 2019
-
12:44
-
12:37
-
12:15
-
12:02
-
11:45
-
11:20
-
11:00
-
10:40
-
10:26
-
10:20
-
10:00
-
09:35
-
09:15
-
08:52
-
08:32
-
08:24
-
08:15
-
08:00
-
07:45
-
07:18
-
07:14
-
06:44
-
06:38
-
06:35
-
06:22
-
06:15
-
06:12
-
06:01
-
05:46
-
04:47
-
04:34
-
04:10
-
03:51
-
03:31
- 5 декабря 2019
-
23:55
Партнерский контент