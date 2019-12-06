«Ак Барс» внёс Артёма Лукоянова в список травмированных

Тренер «Ак Барса» Евгений Перов перед матчем регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо» рассказал об изменениях в составе и назвал сильные стороны предстоящего соперника.
«У нас есть вынужденные перестановки — Артём Лукоянов внесён в список травмированных. Позитивный момент — то, что сегодня у нас выйдет Воронков. Надеемся, что результат сегодня будет положительный, будем делать всё, чтобы одержать победу.
Что скажу о «Торпедо»? Хорошая команда, которая много играет в атаке, много забивает, очень разнообразно действует при игре в большинстве, здорово играет дома при своих болельщиках. Много сильных сторон у этой команды. Вне зависимости от того, кто соперник, мы хотим показывать свою игру, совершенствуем её на тренировках. Те, кто выйдет сегодня на лёд, должны быть готовыми побеждать», — цитирует Перова пресс-служба казанского клуба.
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