Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Мн» — «Северсталь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Хенкель — о вождении: в России сначала перестраиваются, а потом смотрят

Хенкель — о вождении: в России сначала перестраиваются, а потом смотрят
Хоккей / КХЛ 0

Защитник «Ак Барса» Кристиан Хенкель сравнил стиль вождения в Казани с Минском, а также рассказал о жизни в Германии.

«Если брать Минск и Казань, то города похожи. Они небольшие, уютные, при этом всё есть, чисто, аккуратно. Отличия, конечно, есть. Замечаешь это, когда на дороги выезжаешь. Первое время мне было непривычно. В Казани более агрессивный стиль вождения, я бы сказал, такой русский стиль. В России сначала перестраиваются, а потом смотрят. В Минске немного не так.

Мои бабушка с дедушкой переехали из Казахстана в Германию, корни у них немецкие, поэтому и фамилия немецкая. Я родился в Минске, мама у меня минчанка. У неё всегда была хорошая фантазия, вот и выбрала имя Кристиан. Хотя в то время такой моды на европейские имена не было. Сначала мы жили в городе Криммичау, потом в Дрездене. Там система похожа на нашу, просто хоккейная школа, и всё. В более крупных городах распространены интернаты. В Берлин, Кёльн отправляют детей со всей страны. Они там и учатся, и тренируются, и живут.

В Германии всё строже, но я и чуть спокойнее себя начал вести. В Минске меня как будто опустили с небес на землю. Там были свои заботы, не до драк и конфликтов было. Законы там строго соблюдают. Но мне, честно, очень нравится наш, белорусский, менталитет. Что нам у них брать? Пусть лучше они у нас!» — цитирует Хенкеля пресс-служба КХЛ.

Хенкель — о жизни в Казани: мне нравится. Эчпочмаки — вообще бомба
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019