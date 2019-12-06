Бадюков: на КПК взяли проверенных людей, а Кадейкин очевидный кандидат в сборную

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков высказался относительно невызова Александра Кадейкина в сборную России на Кубок Первого канала, а также прокомментировал нынешнее положение дел в “Салавате Юлаеве”.

«Потеря Хартикайнена больше сказывается на Умарке. Он изначально показал, что с Манниненом у них в начале сезона не так получалось, как с Кемппайненом. Вдобавок Хартикайнен ещё выбыл на месяц, как минимум. Умарк хоть и бросает достаточно, но это уже не та «химия», которая была раньше. Потеря Панина не так сильно сказывается. Есть тот же Филип Ларсен, который играет в своём стиле. В “Салавате” есть защитники, которые могут заменить Григория. Сошников же выбыл на небольшой срок, у него несерьёзное повреждение. В ближайших матчах он будет играть. Тем более Никита вызван в национальную сборную, где он тоже должен будет себя проявить.

Кадейкин и в прошлом сезоне показал себя в игре за сборную. Считаю, что он — один из самых очевидных кандидатов в национальную команду. Кстати, его не пробовали с Умарком. Считаю, что можно было бы это сочетание посмотреть. Они с Кугрышевым достаточно неплохо сооружают голы своими активными действиями. Креатив Кугрышева и напор Кадейкина помогают этой связке создавать моменты. В отсутствие лидеров ребята благодаря своему опыту могут выйти на ведущие роли. Сейчас тяжело, идёт конец этапа чемпионата. “Салават” сыграл две игры подряд и достаёт из себя последние силы, это видно, у них сейчас тяжёлый график.

Невызов в сборную мотивировал Кадейкина? Кубок Первого канала стоит особняком, туда вызвали всех проверенных людей. Кадейкин получит свой шанс в феврале. Думаю, что он будет одним из кандидатов на поездку на чемпионат мира. Наверняка он это понимает, и с ним связывается тренерский штаб. Сейчас Александру нужно играть на высоком уровне, а в том, что он будет вызван в сборную, думаю, сомнений нет», — сказал Бадюков “Чемпионату”.