Финалист Кубка Гагарина Гайдученко стал тренером в академии «Авангарда»

В структуру филиала хоккейной академии «Авангард» вошёл известный в прошлом вратарь Сергей Гайдученко, информирует пресс-служба омского клуба.
Гайдученко родился 6 июня 1989 года в Киеве. Воспитанник ярославской школы хоккея. В 2007 году был задрафтован клубом НХЛ «Флорида Пантерз». Финалист Кубка Гагарина (2009), обладатель Кубка Харламова (2011). Помимо «Локомотива» и ЦСКА выступал в составе команд «Сибирь», «Донбасс», «Кубань» (ВХЛ), «Медвешчак», участвовал в международных турнирах в составе юниорской сборной России, в чемпионатах мира в первом дивизионе в составе сборной Украины. Завершил игровую карьеру в 2018 году.
«Из-за травм я рано закончил игровую карьеру и открыл свою вратарскую школу в Новосибирске, она просуществовала год. Затем я узнал о том, что «Авангард» открывает филиал своей Академии недалеко от Москвы, меня заинтересовало это для дальнейшего развития. Мне нравится этот клуб, эта система, очень хорошая структура.
Видно, что с приходом «Авангарда» в Балашиху поднялся местный уровень: здесь много квалифицированных тренеров, проделано много работы. Я бы добавил чуть больше внимания подготовке голкиперов, увеличил количество «вратарского» льда и вместе с коллегами обучал ребят современному стилю игры. В целом мне здесь всё очень нравится!», — сказал Гайдученко.
- 6 декабря 2019
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