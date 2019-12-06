Задоров — об операции: челюсть собирали по частям, 10 шурупов туда ввернули

Защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров рассказал о восстановлении после перелома челюсти. В ноябре россиянин перенёс операцию. Он вернулся в состав 17 ноября, пропустив всего три матча.

«Мне попали шайбой в лицо. Был глубокий порез, наложили 20 швов. Челюсть сломалась прямо внизу, где подбородок. На следующий день сделали операцию. Поставили две титановые плиты, 10 шурупов туда ввернули.



При попадании шайбы у меня сбоку нижняя часть зубов ушла вовнутрь. Их пришлось возвращать назад вместе с челюстью. В общем, собрали по частям. В пятницу сделали операцию, в субботу-воскресенье я отлежался. В понедельник уже катался с командой. А во вторник был готов выходить, чтобы сразу играть.



Но меня же ставили в список травмированных. По правилам НХЛ я там должен был провести минимум неделю. Из-за этого пропустил три игры. А так бы сразу играл», – цитирует Задорова пресс-служба НХЛ.