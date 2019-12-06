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«Адмирал» обыграл «Витязь» и вернулся в зону плей-офф в Восточной конференции

«Адмирал» обыграл «Витязь» и вернулся в зону плей-офф в Восточной конференции
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» принимал «Витязь». Матч завершился со счётом 3:1 в пользу приморского клуба.

Счёт во встрече открыл нападающий хозяев Олег Ломако, реализовавший большинство на 15-й минуте, удачно сыграв на добивании после броска защитника Александра Осипова. Спустя 76 секунд шведский защитник хозяев Адам Альмквист выполнил прострел вдоль ворот гостей на капитана команды Константина Глазачева, шайба угодила в конёк защитнику подмосковного клуба Якубу Ержабеку и срикошетила в ворота.

«Витязю» удалось отыграть одну шайбу усилиями форварда Алексея Макеева за минуту до конца третьего периода, но на большее гостей уже не хватило. Окончательный счёт установил Маркус Юнг, поразивший пустые ворота.

КХЛ - регулярный чемпионат
06 декабря 2019, пятница. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
3 : 1
Витязь
Московская область
1:0 Ломако (Осипов, Стрельцов) – 14:42' (5x4)   2:0 Альмквист – 15:58' (5x5)   2:1 Макеев – 58:55' (5x5)   3:1 Юнг (Вихарев) – 59:56' (en)

Благодаря этой победе «Адмирал» вернулся в зону плей-офф в Восточной конференции, опередив «Сибирь», магнитогорский «Металлург» и «Нефтехимик».

Видео лучших моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

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