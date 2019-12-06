«Адмирал» обыграл «Витязь» и вернулся в зону плей-офф в Восточной конференции

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» принимал «Витязь». Матч завершился со счётом 3:1 в пользу приморского клуба.

Счёт во встрече открыл нападающий хозяев Олег Ломако, реализовавший большинство на 15-й минуте, удачно сыграв на добивании после броска защитника Александра Осипова. Спустя 76 секунд шведский защитник хозяев Адам Альмквист выполнил прострел вдоль ворот гостей на капитана команды Константина Глазачева, шайба угодила в конёк защитнику подмосковного клуба Якубу Ержабеку и срикошетила в ворота.

«Витязю» удалось отыграть одну шайбу усилиями форварда Алексея Макеева за минуту до конца третьего периода, но на большее гостей уже не хватило. Окончательный счёт установил Маркус Юнг, поразивший пустые ворота.

Благодаря этой победе «Адмирал» вернулся в зону плей-офф в Восточной конференции, опередив «Сибирь», магнитогорский «Металлург» и «Нефтехимик».

Видео лучших моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.