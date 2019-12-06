«Сочи» продлило контракт со спортивным директором Гомоляко
ХК «Сочи» продлил контракт со спортивным директором Сергеем Гомоляко, информирует пресс-служба клуба.
Спортивный директор «леопардов» продолжит работу с хоккейным клубом. Новое соглашение рассчитано на сезоны-2020/21 и 2021/22. Сергей Гомоляко был назначен на должность спортивного директора клуба летом 2019 года.
Гомоляко после завершения игровой карьеры работал ассистентом главного тренера в «Витязе», «Автомобилисте» и магнитогорском «Металлурге». В бытность игроком выступал в составе «Трактора», «Магнитки», «Лады», «Северстали», «Мечела», «Химика» и «Салавата Юлаева».
В нынешнем сезоне «Сочи» на сегодня занимает девятое место в Западной конференции КХЛ, отставая от занимающего восьмое место в конференции «Локомотива» на пять очков.
«Не считаю нужным давать работу иностранцам, я доверяю русским тренерам»
Интервью со спортивным директором «Сочи» Сергеем Гомоляко, который теперь комплектует команду.
- 6 декабря 2019
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