Бывшая жена Зайцева: обращалась в полицию, но до сих пор не поступило ответа

Маргарита, бывшая жена российского защитника «Оттавы Сенаторз» Никиты Зайцева, рассказала, что до сих пор не получила ответ из полиции в связи с резонансной историей о детях. Сегодня, 6 декабря, в интернете появилось видео, на котором Зайцев забирает детей у бывшей жены Маргариты.

«Видит бог, я не хотела, чтобы вы были свидетелями всего того ужаса, который происходит в нашей «семье». Я думаю, это видео не нуждается в комментариях… но меня до сих пор трясёт! Вот уже 12 дней я не знаю, где мои девочки, не знаю, с кем они!!! Ведь их папа находится не в России!!!

Я писала несколько заявлений во всевозможные инстанции, включая полицию, на которую я рассчитывала, и умоляла найти моих детей, но до сих пор от них так и не поступило никакого ответа!!! 12-й день стоят в ушах их плач и крики «мама, мама, не хочу, помогите», вся эта картина… их ручки, протянутые ко мне, и моё чувство бессилия против трёх взрослых мужчин, убегающих с малышками в машину… это просто варварство какое-то, 90-е вроде прошли, но получается, что я даже в детский центр спокойно с детьми выехать не могу. Няне порвали ухо, меня схватил какой-то посторонний мужчина, малышек насильно вырывали за ручки, нам с няней ничего не оставалось делать, как отпустить их, чтобы просто не покалечить», — написала бывшая жена Зайцева в своём «инстаграме».

Ранее стало известно, что у Зайцева возникли проблемы с бывшей женой, которая намеревалась отсудить треть дохода хоккеиста в качестве алиментов на детей, а также 10 МРОТ в месяц на себя. В середине ноября российский защитник пропустил матч регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» по той причине, что ему потребовалось улететь в Россию.