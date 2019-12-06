Кравец: «Витязю» все 60 минут нужно играть на 200%, а не один период

Главный тренер «Витязя» Михаил Кравец прокомментировал результат матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Адмиралом» (1:3).

«Для нас это была уже третья игра на выезде на Дальнем Востоке. Первый период не получился, хотя мы и настраивались и знали, что будет натиск со стороны «Адмирала», что нужно кататься, бороться. Но, к сожалению, эти два быстрых гола повлияли на игру.

Затем во втором-третьем периоде у меня нет претензий к команде. Очень хорошо отыграли, боролись, бросали, больше играли в той зоне. Были моменты голевые, их надо забивать.

Опять же, хоккей — игра на 60 минут, а не на один период или на три минуты. Все 60 минут нужно играть на 200%», — приводит слова тренера пресс-служба «Адмирала».