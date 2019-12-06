Принс: не снимаю ответственности, мои показатели в «Динамо» Мн разочаровыют

Форвард минского «Динамо» Шейн Принс поделился мнением о собственной игре и выступлении своей команды в текущем сезоне.
«Разумеется, я не доволен. Моя статистика и статистика других игроков реально отражает положение дел — то, как мы играем сейчас. Личные показатели напрямую зависят от командных выступлений. Чем успешнее играет команда, тем лучше твоя статистика. Чем лучше играешь ты, тем выше результаты команды.
Я не снимаю с себя ответственности, и мои показатели разочаровывают. Да, я прошёл через драфт отказов, и это неприятно. Но в то же время стало для меня сигналом, что я должен играть лучше.
Я действительно стараюсь изо всех сил, отдаю себя тренировках и в матчах целиком. Хочу играть в этой команде, хочу быть её лидером, хочу выступать за сборную Беларуси и иметь большое влияние на её игру», — сказал Принс в программе «Овертайм».
- 6 декабря 2019
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