«Йокерит» вырвал победу в матче с «Сибирью»

В Новосибирске завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Сибирь» потерпела поражение в матче с «Йокеритом», встреча завершилась со счётом 4:3.
В первом периоде гости забросили две шайбы. Счёт на 5-й минуте открыл Сами Лёпистё, а на 17-й минуте преимущество финского клуба удвоил Антти Оксанен.
Во втором периоде «Сибири» удалось отыграться. Сперва Юусо Пуустинен отыграл одну шайбу, а затем Александр Шаров восстановил равновесие. В концовке третьей 20-минутки соперники обменялись точными бросками. На шайбу Хенри Иконена «Сибирь» ответила голом Виктора Комарова.
В третьем периоде дело шло к овертайму, но за минуту до конца Ессе Йоэнсуу принёс «Йокериту» победу.
«Сибирь» потерпела первое поражение после трёх побед подряд. «Йокерит» одержал третью победу подряд.
- 6 декабря 2019
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