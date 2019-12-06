«Йокерит» вырвал победу в матче с «Сибирью»

В Новосибирске завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Сибирь» потерпела поражение в матче с «Йокеритом», встреча завершилась со счётом 4:3.

В первом периоде гости забросили две шайбы. Счёт на 5-й минуте открыл Сами Лёпистё, а на 17-й минуте преимущество финского клуба удвоил Антти Оксанен.

Во втором периоде «Сибири» удалось отыграться. Сперва Юусо Пуустинен отыграл одну шайбу, а затем Александр Шаров восстановил равновесие. В концовке третьей 20-минутки соперники обменялись точными бросками. На шайбу Хенри Иконена «Сибирь» ответила голом Виктора Комарова.

В третьем периоде дело шло к овертайму, но за минуту до конца Ессе Йоэнсуу принёс «Йокериту» победу.

«Сибирь» потерпела первое поражение после трёх побед подряд. «Йокерит» одержал третью победу подряд.