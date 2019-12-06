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«Йокерит» вырвал победу в матче с «Сибирью»

«Йокерит» вырвал победу в матче с «Сибирью»
Хоккей / КХЛ 0

В Новосибирске завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Сибирь» потерпела поражение в матче с «Йокеритом», встреча завершилась со счётом 4:3.

В первом периоде гости забросили две шайбы. Счёт на 5-й минуте открыл Сами Лёпистё, а на 17-й минуте преимущество финского клуба удвоил Антти Оксанен.

КХЛ - регулярный чемпионат
06 декабря 2019, пятница. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 4
Йокерит
Хельсинки
0:1 Лепистё (Норман, Лёв) – 05:11' (5x5)   0:2 Оксанен – 17:40' (5x5)   1:2 Пуустинен (Йокипакка, Руохомаа) – 29:39' (5x4)   2:2 Шаров (Ермаков, Миловзоров) – 31:15' (5x4)   2:3 Иконен – 35:51' (5x5)   3:3 Комаров (Миловзоров, Шаров) – 36:55' (5x4)   3:4 Йоэнсуу (О'Нилл) – 58:53' (5x5)

Во втором периоде «Сибири» удалось отыграться. Сперва Юусо Пуустинен отыграл одну шайбу, а затем Александр Шаров восстановил равновесие. В концовке третьей 20-минутки соперники обменялись точными бросками. На шайбу Хенри Иконена «Сибирь» ответила голом Виктора Комарова.

В третьем периоде дело шло к овертайму, но за минуту до конца Ессе Йоэнсуу принёс «Йокериту» победу.

«Сибирь» потерпела первое поражение после трёх побед подряд. «Йокерит» одержал третью победу подряд.

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