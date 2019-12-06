«Торпедо» — «Ак Барс»: определились составы команд
Сегодня, 6 декабря, в Нижнем Новгороде состоится очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Торпедо» будет принимать «Ак Барс». Встреча начнётся в 19:00 мск. Тренерские штабы команд определились с составами на матч.
Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги
«Торпедо»:
Тихомиров (Суханов);
Баранцев — Орлов, Рэтти — Шрёдер — Жафяров;
Дженовей — Волченков, Шенфельд — Хауден — Бочаров;
Зборовский — Мишарин, Ураков — Ильин — Веряев;
Аляев, Смолин — Щехура — Гончарук.
«Ак Барс»:
Рейдеборн (Билялов);
Лямкин — Викстранд, Азеведу — Кормье — Лещенко;
Педан — Хенкель, Галимов — Тихонов — Зарипов;
Рукавишников — Юдин, Дыняк — Галимов — Воронов;
Журавлёв, Фрэттин — Ткачёв — Ли, Кара.
- 6 декабря 2019
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