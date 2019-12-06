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«Локомотив» — «Динамо» (Москва): Да Коста пропустит матч

«Локомотив» — «Динамо» (Москва): Да Коста пропустит матч
Хоккей / КХЛ 0

Сегодня, 6 декабря, в Ярославле состоится очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Локомотив» будет принимать московское «Динамо». Встреча начнётся в 19:00 мск. Тренерские штабы команд определились с составами на матч. В заявку хозяев не был включён форвард Стефан Да Коста.

«Локомотив»:

Коновалов (Лазушин);
Рафиков — Осипов, Пяярви — Ландер — Е. Аверин;
Мисюль — Савченко, Каюмов — Алексеев — Коваленко;
Черепанов — Сидоров, Денисенко — Апальков — Кудрявцев;
Афанасьев, Иванов, Свитов — Полунин — Красковский.

«Динамо» (Москва):

Бочаров (Кузнецов)
Хиетанен — Чайковски, Петерссон — Шипачёв — Яшкин;
Лямин — Зайцев, Тарасов — Индрашис — Афиногенов;
Миронов — Волков, Брюквин — Игумнов — Алексеев;
Григорьев — Огурцов, Панкратов — Муранов — Круглов.

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