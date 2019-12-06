«Локомотив» — «Динамо» (Москва): Да Коста пропустит матч

Сегодня, 6 декабря, в Ярославле состоится очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Локомотив» будет принимать московское «Динамо». Встреча начнётся в 19:00 мск. Тренерские штабы команд определились с составами на матч. В заявку хозяев не был включён форвард Стефан Да Коста.

«Локомотив»:

Коновалов (Лазушин);

Рафиков — Осипов, Пяярви — Ландер — Е. Аверин;

Мисюль — Савченко, Каюмов — Алексеев — Коваленко;

Черепанов — Сидоров, Денисенко — Апальков — Кудрявцев;

Афанасьев, Иванов, Свитов — Полунин — Красковский.



«Динамо» (Москва):

Бочаров (Кузнецов)

Хиетанен — Чайковски, Петерссон — Шипачёв — Яшкин;

Лямин — Зайцев, Тарасов — Индрашис — Афиногенов;

Миронов — Волков, Брюквин — Игумнов — Алексеев;

Григорьев — Огурцов, Панкратов — Муранов — Круглов.