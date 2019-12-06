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Заварухин: в концовке нужно было дорабатывать и идти на удаления

Заварухин: в концовке нужно было дорабатывать и идти на удаления
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин подвёл итоги матча с «Йокеритом». Встреча завершилась победой финского клуба со счётом 4:3. Победную шайбу «Йокерит» забросил чуть более чем за минуту до сирены.

«Тяжело входили в игру, соперник в первом периоде очень хорошо прессинговал. В перерыве изменили рисунок игры, ребята здорово сыграли в большинстве. Предупреждали ребят, что «Йокерит» здорово играет на контратаках и сегодня с этих контратак нам и забили. Нельзя так играть в концовке, нужно было дорабатывать до конца, идти на удаления в таких моментах. Очень неприятное поражение. Не скажу, что ребята не старались. Бились, но результата сегодня не было.

Сказалось ли на игре «Сибири» недокомплект соперника в обороне? Перед игрой мы об этом не говорили. Нам сказали об этом только во время игры. Сказали, чтобы не обращали на это внимания. У «Йокерита» было пять защитников довольно высокого уровня», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Иван Богун.

«Йокерит» вырвал победу в матче с «Сибирью»
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