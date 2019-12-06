Марьямяки: очень важно, что смогли выиграть в День Независимости

Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки подвёл итоги выездной игры с новосибирской «Сибирью» (4:3).

«У нас был только пять защитников, один из них вообще второй матч в КХЛ проводил. Но мы были готовы к этому, знали об этом два месяца назад. Были ещё травмированные игроки.

Лепистё сегодня сыграл почти 30 минут, это больше чем обычно, но ему это не так тяжело, Сами выглядел великолепно. Пять на пять мы вели игру, но три шайбы пропустили в меньшинстве. Спасибо парням. Очень важно, что у нас в Финляндии сегодня День независимости и удалось выиграть», — передает слова Марьямяки корреспондент «Чемпионата» Иван Богун.

«Сибирь» потерпела первое поражение после трёх побед подряд. «Йокерит» одержал третью победу подряд.