В матче ВХЛ засчитали шайбу, которая не побывала в воротах

В матче Высшей хоккейной лиги «Динамо» (Тверь) — «Динамо» (Санкт-Петербург) произошёл курьёзный эпизод. Арбитры ошибочно засчитали шайбу, которая так и не побывала в воротах.

Видео можно посмотреть на канале ВХЛ в YouTube.

На 32-й минуте матча, который проходил 5 декабря 2019 года, форвард хозяев Владислав Ефремов бросил по воротам соперника с острого угла. Шайба попала в сетку с внешней стороны, после чего оказалась в воротах.

Момент с взятием ворот судьи изучили с помощью видеоповтора, но ошибочно приняли решение засчитать гол. К судьям матча применены соответствующие дисциплинарные санкции, сообщает пресс-служба ВХЛ.

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0. «Динамо» (Тверь) занимает в турнирной таблице 24-е место. Питерское «Динамо» располагается на третьем месте в турнирной таблице.