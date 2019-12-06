Гарипов: понимал, что сидеть второй год — не вариант

Голкипер «Авангарда» Эмиль Гарипов прокомментировал подписание контракта с омским клубом. Гарипов провёл первую тренировку в составе «Авангарда».

«Давно не испытывал такого счастья. Готов работать, стараться на благо команды, буду выполнять свою работу добросовестно.

Я понимал, что сидеть второй год — не вариант. Очень рад, что перешёл в «Авангард», буду стараться. Перезагружу карьеру, дай бог, всё будет отлично. Мотивация должна мне помочь, и я очень счастлив, что она появилась», — сказал Гарипов в интервью пресс-службе «ястребов».

С декабря 2018 года 28-летний хоккеист не принимал участия в официальных матчах из-за травмы спины. В нынешнем сезоне Гарипов был третьим вратарём «Ак Барса» — после шведа Адама Рейдеборна и Тимура Билялова, который недавно побил рекорд КХЛ и чемпионатов России по продолжительности сухой серии.