Гарипов: понимал, что сидеть второй год — не вариант

Голкипер «Авангарда» Эмиль Гарипов прокомментировал подписание контракта с омским клубом. Гарипов провёл первую тренировку в составе «Авангарда».
«Давно не испытывал такого счастья. Готов работать, стараться на благо команды, буду выполнять свою работу добросовестно.
Я понимал, что сидеть второй год — не вариант. Очень рад, что перешёл в «Авангард», буду стараться. Перезагружу карьеру, дай бог, всё будет отлично. Мотивация должна мне помочь, и я очень счастлив, что она появилась», — сказал Гарипов в интервью пресс-службе «ястребов».
С декабря 2018 года 28-летний хоккеист не принимал участия в официальных матчах из-за травмы спины. В нынешнем сезоне Гарипов был третьим вратарём «Ак Барса» — после шведа Адама Рейдеборна и Тимура Билялова, который недавно побил рекорд КХЛ и чемпионатов России по продолжительности сухой серии.
- 6 декабря 2019
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