Тимашов: в конце «Сибирь» потеряла концентрацию в матче с «Йокеритом»

Защитник «Сибири» Николай Тимашов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Йокеритом». Финский клуб одержал победу со счётом 4:3. «Йокерит» забросил две шайбы в первом периоде, но «Сибири» удалось отыграться. В итоге всё решилось в концовке: за минуту до конца матча гости забросили победную шайбу.
«Хороший матч, плохо начали, пропустили два гола. Молодчики, что нашли силы, вытащили, В конце просто, наверное, чуть-чуть концентрацию потеряли, вот и получили гол.
Две шайбы в первом тайме? Наверное, мы недонастроенными вышли на матч.
Положительные моменты? При счёте 0:2 никто из игроков не опустил руки, было ещё больше самоотдачи. Стали играть лучше намного. Надо стараться вытаскивать, выходить вперёд», — сказал Тимашов в интервью клубной пресс-службе.
- 6 декабря 2019
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