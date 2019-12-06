«Нэшвилл» вернул Тренина из фарм-клуба АХЛ

Клуб Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл Предаторз» вызвал российского форварда Якова Тренина из фарм-клуба «Милуоки Адмиралз», выступающего в АХЛ, сообщает журналист Адам Вингэн.

Ранее Тренин был признан лучшим игроком недели в АХЛ. Тренин в трёх матчах недели забросил пять шайб и отдал две результативные передачи. «Милуоки» одержал уже 13-ю подряд победу в АХЛ, что является рекордом клуба.

Тренин на данный момент занимает четвёртое место в гонке бомбардиров АХЛ, имея в активе 25 (13+12) очков в 18 матчах. Он также занимает второе место среди форвардов по показателю полезности. За карьеру Тренин провёл в АХЛ 141 матч и набрал 77 (33+44) очков.

22-летний уроженец Челябинска был выбран на драфте 2015 года под общим 55-м номером. Тренин дебютировал в НХЛ в составе «Нэшвилла» 19 октября, после чего сразу был возвращён в АХЛ.