Демидов: игра с «Йокеритом» была качельная и весёлая

Защитник «Сибири» Николай Демидов поделился эмоциями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом». Финский клуб одержал победу со счётом 4:3. «Йокерит» забросил две шайбы в первом периоде, но «Сибири» удалось отыграться. В итоге всё решилось в концовке: за минуту до конца матча гости забросили победную шайбу.
«Игра была сегодня качельная и весёлая. Мы плохо начали, пропустили контратаки, но потом сработало большинство. Увы, немного недотерпели. Надо надёжнее в обороне действовать. И эта игра и прошлая были жёсткими, но это нормально для современного хоккея.
«Йокерит» — хорошая команда, они много полагаются на индивидуальные действия. Как мы видим, эта тактика иногда оправдывает себя. У них было только пять защитников, нам тренеры говорили об этом. Надо было их больше в чужой зоне держать и нагружать. Но мы недостаточно активно играли, мало прессинговали», — цитирует Демидова пресс-служба КХЛ.
- 6 декабря 2019
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