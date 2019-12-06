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Московское «Динамо» разгромило «Локомотив» в матче КХЛ

Московское «Динамо» разгромило «Локомотив» в матче КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

В Ярославле завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Локомотив» на своем льду проиграл московскому «Динамо» со счетом 0:4.

В середине первого периода гостей вперёд вывел Михал Чайковски. В концовке первой 20-минутки Андрей Алексеев удвоил преимущество гостей.

КХЛ - регулярный чемпионат
06 декабря 2019, пятница. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
0 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Чайковски (Петерссон) – 09:47' (5x5)   0:2 Алексеев (Волков, Миронов) – 17:28' (5x5)   0:3 Хиетанен (Шипачёв) – 23:39' (5x5)   0:4 Афиногенов (Тарасов) – 36:49' (5x5)

В начале второго периода Юусо Хиетанен забросил третью шайбу в составе гостей, а точку в матче в концовке второй 20-минутки поставил Максим Афиногенов.

Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги

«Динамо» одержало первую победу после двух поражений подряд. «Локомотив» потерпел третье поражение в пяти последних матчах. В следующем туре «Динамо» будет принимать СКА, а «Локомотив» отправится в гости к «Северстали».

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