Московское «Динамо» разгромило «Локомотив» в матче КХЛ

В Ярославле завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Локомотив» на своем льду проиграл московскому «Динамо» со счетом 0:4.

В середине первого периода гостей вперёд вывел Михал Чайковски. В концовке первой 20-минутки Андрей Алексеев удвоил преимущество гостей.

В начале второго периода Юусо Хиетанен забросил третью шайбу в составе гостей, а точку в матче в концовке второй 20-минутки поставил Максим Афиногенов.

Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги

«Динамо» одержало первую победу после двух поражений подряд. «Локомотив» потерпел третье поражение в пяти последних матчах. В следующем туре «Динамо» будет принимать СКА, а «Локомотив» отправится в гости к «Северстали».