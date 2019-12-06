«Ак Барс» одержал волевую победу в матче с «Торпедо»
«Ак Барс» одержал победу в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Торпедо». Встреча, проходившая в Нижнем Новгороде, завершилась со счётом 4:3.
Хозяева вышли вперёд в концовке первого периода, счёт открыл Станислав Бочаров. Во втором периоде Вячеслав Лещенко и Артём Галимов смогли изменить ход встречи, но затем Кирилл Ураков сравнял счёт.
Начало третьего периода прошло под диктовку хозяев: Денис Баранцев вновь помог «Торпедо» выйти вперёд.
КХЛ - регулярный чемпионат
06 декабря 2019, пятница. 19:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
3 : 4
Ак Барс
Казань
1:0 Бочаров (Шрёдер, Ратти) – 17:35' (5x4) 1:1 Лещенко (Викстранд, Фрэттин) – 22:07' (5x5) 1:2 Галимов (Воронков) – 37:17' (5x5) 2:2 Ураков (Ильин, Дженовей) – 37:54' (5x5) 3:2 Баранцев (Шрёдер, Шенфельд) – 41:35' (5x5) 3:3 Журавлёв (Фрэттин) – 57:03' (5x5) 3:4 Кормье (Викстранд, Азеведу) – 59:26' (5x4)
За три минуты до сирены Даниил Журавлёв приблизил команды к овертайму, но на последней минуте встречи «Ак Барс» дожал соперника, отличился Патрис Кормье.
Казанцы одержали третью победу в пяти последних матчах. «Торпедо» потерпело уже третье поражение подряд.
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