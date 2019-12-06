«Ак Барс» одержал волевую победу в матче с «Торпедо»

«Ак Барс» одержал победу в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Торпедо». Встреча, проходившая в Нижнем Новгороде, завершилась со счётом 4:3.

Хозяева вышли вперёд в концовке первого периода, счёт открыл Станислав Бочаров. Во втором периоде Вячеслав Лещенко и Артём Галимов смогли изменить ход встречи, но затем Кирилл Ураков сравнял счёт.

Начало третьего периода прошло под диктовку хозяев: Денис Баранцев вновь помог «Торпедо» выйти вперёд.

За три минуты до сирены Даниил Журавлёв приблизил команды к овертайму, но на последней минуте встречи «Ак Барс» дожал соперника, отличился Патрис Кормье.

Казанцы одержали третью победу в пяти последних матчах. «Торпедо» потерпело уже третье поражение подряд.