Крикунов: «Динамо» очень хотело помочь вратарю доиграть на ноль

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов поделился впечатлениями от игры КХЛ с «Локомотивом» (4:0).
«После двух поражений нам не хотелось проигрывать ещё раз. Хорошо, что удалось забить в первом периоде два гола. Моментов у соперника было достаточно, но сегодня у нас хорошо играл Бочаров. К сожалею, потеряли Индрашиса. Случился удар в голову, сломали нос ему, даже что-то там со смещением. Брюквин возможно отойдёт, у него ушиб бедра.
В третьем периоде пришлось играть в три тройки нападения и в четыре пары защитников. Молодцы ребята, сыграли хорошо, выстояли. Всех с победой.
Не могу говорить за Ярославль, они тоже молодцы, выбрались с низов. Да и вообще все мы рядом в таблице, неизвестно ещё кто какое место займет. За свою команду скажу, что ребята были настроены на победу.
Под конец игры немного ушли в оборону. Дело в том, что остались играть в три тройки нападения и в четыре пары защитников. Очень хотели помочь вратарю доиграть матч на ноль, поэтому заострили внимание на обороне», — передаёт слова Владимира Крикунова корреспондент «Чемпионата» Алексей Земцов.
- 6 декабря 2019
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