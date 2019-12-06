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Агент Зайцева ответил на обвинения бывшей жены хоккеиста в похищении детей

Агент Зайцева ответил на обвинения бывшей жены хоккеиста в похищении детей
Хоккей / НХЛ 0

Дэн Мильштейн, агент российского защитника «Оттавы Сенаторз» Никиты Зайцева, прокомментировал обвинения бывшей супруги хоккеиста Маргариты. Ранее она опубликовала видео, на котором Зайцев забирает их общих детей. Маргарита заявила, что обратилась в полицию, но так и не получила ответа. Она утверждает, что не знает, где находятся дети.

«История, которую распространяет бывшая супруга Зайцева, неточна. Дети Никиты находятся в полной безопасности, они сейчас у его родителей в Москве, где и обычно проживают. Бывшая супруга Никиты знает, где они, знает, что с ними всё в порядке.

Правоохранительные органы считают эту историю частным делом. Мы просим вас также уважать частные дела семьи», — написал Мильштейн в своём «твиттере».

Бывшая жена Зайцева: обращалась в полицию, но до сих пор не поступило ответа
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