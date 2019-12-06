Агент Зайцева ответил на обвинения бывшей жены хоккеиста в похищении детей

Дэн Мильштейн, агент российского защитника «Оттавы Сенаторз» Никиты Зайцева, прокомментировал обвинения бывшей супруги хоккеиста Маргариты. Ранее она опубликовала видео, на котором Зайцев забирает их общих детей. Маргарита заявила, что обратилась в полицию, но так и не получила ответа. Она утверждает, что не знает, где находятся дети.

«История, которую распространяет бывшая супруга Зайцева, неточна. Дети Никиты находятся в полной безопасности, они сейчас у его родителей в Москве, где и обычно проживают. Бывшая супруга Никиты знает, где они, знает, что с ними всё в порядке.

Правоохранительные органы считают эту историю частным делом. Мы просим вас также уважать частные дела семьи», — написал Мильштейн в своём «твиттере».