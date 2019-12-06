Квартальнов отметил вклад молодёжи в победу «Ак Барса» в матче с «Торпедо»
Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Торпедо». Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу казанцев, победную шайбу они забросили в самой концовке.
«Я думаю, это была живая, интересная игра. Наша команда довольно здорово сыграла третий период и получила вознаграждение — в конце забили, молодцы.
Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги
Неплохо проявила себя молодёжь? Они вообще у нас играют на хороших позициях в команде, и играют неплохо. Димка Воронков молодец, полтора месяца не играл, вышел на первый матч после травмы и сыграл неплохо. Они молодцы», — цитирует Квартальнова пресс-служба «Ак Барса».
«Ак Барс» одержал волевую победу в матче с «Торпедо»
- 6 декабря 2019
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