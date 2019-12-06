Кацуба: по ощущениям, в этом сезоне стало сложнее играть с середняками

Форвард «Амура» Станислав Кацуба поделился мнением о результатах команды в текущем сезоне и собственной игре.
«У команды есть характер — это, наверное, самое главное. Мы умеем терпеть, ждать своего шанса и переламывать ход игр, которые изначально складываются не в нашу пользу.
Что нужно улучшать? В первую очередь — реализацию голевых моментов и игру в неравных составах.
Специфика нынешнего сезона? Трудно сказать. По ощущениям, в этом сезоне стало ещё сложнее играть даже не с лидерами, а с «середняками». Все цепляются за очки, бьются до последних секунд.
Мне кажется, уровень команд подравнивается, плюс некоторые клубы с начала сезона испытывают проблемы. «Магнитка» не может найти свою игру, у «Трактора» есть проблемы. Нам нужно этим пользоваться.
Сейчас чувствую себя абсолютно комфортно, многое получается. Стараюсь приносить пользу в каждом эпизоде. Где-то с помощью силовых приёмов, заблокированных бросков, да и моменты в атаке наше звено регулярно создаёт», — цитирует Кацубу RussiaHockey.ru
- 6 декабря 2019
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