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Галимов: Журавлёв забил дебютный гол за «Ак Барс», сейчас ходит в тюбетейке

Галимов: Журавлёв забил дебютный гол за «Ак Барс», сейчас ходит в тюбетейке
Хоккей / КХЛ 0

Форвард «Ак Барса» Артём Галимов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо». Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу казанцев, победную шайбу они забросили в самой концовке.

«Игра была равная, преимущество переходило от команды к команде. Молодцы, что дотерпели, выстояли, а в конце сумели вырвать победу, реализовав большинство. Это был безусловно ключевой момент. Он стал следствием того, что мы выполняли тренерскую установку и активно лезли на пятак, вынуждая соперника нарушать правила. В случае, когда я забил гол, подкрикнул Дмитрию Воронкову, что я открыт. Хорошо, что он меня увидел и отдал передачу.

Молодые ребята сегодня молодцы. Даниил Журавлёв забил дебютный гол. Сейчас ходит в тюбетейке по такому случаю. Полтора года не мог забить. Не думаю, что у него был план открыть счёт голам в КХЛ в родном городе, но молодец что забил», — цитирует Галимова пресс-служба КХЛ.

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