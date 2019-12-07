Отец Зайцева — о бывшей жене сына: ползала по столу, засыпанному марихуаной

Игорь Зайцев, отец защитника «Оттавы Сенаторз» Никиты Зайцева, отреагировал на слова бывшей жены сына — Маргариты. Она обвинила бывшего мужа и его семью в похищении детей.

«В свете последних событий появилось много слухов, домыслов и прочей ерунды. Хотелось бы пояснить некоторым слезливым доброжелателям, «подругам», друзьям: никогда не делайте выводов, не услышав другую сторону. Ведь вы не проводили бессонных ночей, не переживали, когда наши девочки болели, а их «мама» веселилась с любовником, ползала по столу, засыпанному марихуаной, бухала в ночных клубах, а девочки просыпались и плакали, их нужно было кормить грудью. Не общалась с ними месяцами, всё переложив на няню, ссылаясь на депрессию. А теперь ей больно!

А никто из сочувствующих не задавался вопросом, почему отца девочек лишили возможности видеться с ними, поставив запрет на выезд? Мой сын — бандит, насильник, убийца?! Просто так решил адвокат Бадамшин, по совместительству любовник [бывшей жены]. Никому не интересно, куда увозили наших девочек две странные тёти в тот день, когда их забрал мой сын.

Маргарита изменять начала от безделья, большого количества денег. И не путайте, пожалуйста, нашу историю с историями футболистов и хоккеистов, где были измены со стороны мужей. У нас, к сожалению, всё наоборот», — написал Зайцев-старший в «Инстаграме».