«Ванкувер» перевёл Голдобина в фарм-клуб в АХЛ
Генеральный менеджер «Ванкувер Кэнакс» Джим Беннинг сегодня объявил о том, что российский форвард Николай Голдобин отправлен в клуб АХЛ «Ютика Кометс».
Голдобин принял участие лишь в одной игре «Ванкувера» в этом сезоне. Результативными действиями не отметился.
В составе «Ютики» в АХЛ нападающий провёл 18 игр, в которых он набрал 20 (8+12) очков при показателе полезности «-1».
В сезоне-2018/19 он сыграл 63 игры за «Ванкувер», забросил семь шайб и отдал 20 результативных передач при показателе полезности «–10» и 18 штрафных минутах. Николай провёл в Северной Америке последние семь сезонов. В России на профессиональном уровне Голдобин выступал лишь в сезоне-2011/12, играя в МХЛ за «Русских Витязей».
Грин: Голдобин доминирует в АХЛ, но между АХЛ и НХЛ большая разница
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