Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
ХК «Сочи» — «Барыс». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Гол Малкина помог «Питтсбургу» дома обыграть «Аризону»

Гол Малкина помог «Питтсбургу» дома обыграть «Аризону»
Хоккей / НХЛ 0

«Питтсбург Пингвинз» победил «Аризону Койотс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге и завершилась со счётом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Евгений Малкин и Брэндон Танев. Шат-аут оформил голкипер хозяев Тристан Джерри, отразивший 33 броска.

Видео гола Малкина можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

В этой встрече Малкин провёл на льду 20 минут 21 секунду, нанёс два броска в створ ворот и окончил матч с показателем полезности «+1». Российский защитник «Койотс» Илья Любушкин совершил два силовых приёма и заблокировал один бросок.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 декабря 2019, суббота. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
2 : 0
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 Малкин (Гюнцель) – 47:13' (5x5)   2:0 Танев (Блюгерс) – 59:58' (en)
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019