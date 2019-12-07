Гол Малкина помог «Питтсбургу» дома обыграть «Аризону»

«Питтсбург Пингвинз» победил «Аризону Койотс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге и завершилась со счётом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Евгений Малкин и Брэндон Танев. Шат-аут оформил голкипер хозяев Тристан Джерри, отразивший 33 броска.

Видео гола Малкина можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

В этой встрече Малкин провёл на льду 20 минут 21 секунду, нанёс два броска в створ ворот и окончил матч с показателем полезности «+1». Российский защитник «Койотс» Илья Любушкин совершил два силовых приёма и заблокировал один бросок.