Ковалёв: Олимпиаду в Альбервиле вспоминаю как сон. Хотел бы снова это пережить

Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Алексей Ковалёв назвал самые ценные трофеи в своей карьере.
«Какой месяц своей хоккейной жизни прожил бы ещё раз? Вообще, ничто не заменит победы на Олимпиаде в Альбервилле в 1992 году. Но всё быстро прошло, и никто не понял, что мы взяли золото. Помню, нас должны были встречать в Шереметьево, а нам багаж задержали на несколько часов. И мы всё это время в терминале сидели.
Подарили ли по «Мерседесу»? Да ладно, бросьте. Нам дали 10 тысяч швейцарских франков. И мы были на седьмом небе от счастья, что такую сумму получили. О машинах не думали. Это сейчас, смотришь, скоро за пятое место будут вручать ключи от иномарок. А у нас такого не было.
Мы на ленте сидели, багаж ждали. Все напитки из Duty free выпили. Он уже закрылся — нечего было продавать. А когда мы вышли, то все встречающие уже разошлись. Мы разъехались по домам. А у меня ещё день рождения был на следующий день после финала, мне 19 лет исполнилось.
Я ту Олимпиаду вспоминаю как сон. Мимолётное виденье. Хотелось бы снова это пережить. То же самое было, когда мы выиграли Кубок Стэнли. После финала за четыре дня я поспал всего три часа. Теперь даже вспомнить трудно, что было. Меня приглашали Yankees кинуть бейсбольный мяч перед игрой на огромном стадионе. Я отказался: «Не могу уже, нет сил».
А вообще я бы хотел ещё раз прожить тот период, когда уехал из Тольятти в Москву. Когда начались тренировки в «Динамо» и я начал по-настоящему понимать хоккей», — приводит слова Ковалёва «Матч ТВ».
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