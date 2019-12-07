«Анахайм» — «Вашингтон»: голкипер гостей чуть не забил гол в свои ворота
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Анахайм Дакс» принимает «Вашингтон Кэпиталз». Завершился второй период, гости впереди со счётом 2:1.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20
Голкипер «Вашингтона» Брэйден Холтби едва не забросил шайбу в собственные ворота. Холтби отдал рискованный пас защитнику за лицевую линию, после которого шайба пролетела в сантиметрах от пустых ворот.
Посмотреть видео можно в «твиттере» NHL GIFs.
«Вашингтон» уверенно лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 47 очков в 30 матчах. Победная серия «столичных» составляет пять матчей. «Анахайм» занимает 14-е место на Западе с 28 очками в 28 играх.
«Анахайм» — «Вашингтон»: Кузнецов забросил 12-ю шайбу в сезоне
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