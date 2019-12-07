«Анахайм» — «Вашингтон»: голкипер гостей чуть не забил гол в свои ворота

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Анахайм Дакс» принимает «Вашингтон Кэпиталз». Завершился второй период, гости впереди со счётом 2:1.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Голкипер «Вашингтона» Брэйден Холтби едва не забросил шайбу в собственные ворота. Холтби отдал рискованный пас защитнику за лицевую линию, после которого шайба пролетела в сантиметрах от пустых ворот.

Посмотреть видео можно в «твиттере» NHL GIFs.

«Вашингтон» уверенно лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 47 очков в 30 матчах. Победная серия «столичных» составляет пять матчей. «Анахайм» занимает 14-е место на Западе с 28 очками в 28 играх.