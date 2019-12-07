Результаты матчей НХЛ 6 декабря 2019 года

6 декабря в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось пять матчей.
Турнирная таблица и результаты всех матчей сезона НХЛ-2019/20
«Питтсбург Пингвинз» — «Аризона Койотс» — 2:0. «Питтсбург» одержал вторую победу подряд, а «Аризона» прервала серию из двух побед. Победная шайба на счету российского нападающего «Пингвинз» Евгения Малкина.
«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Монреаль Канадиенс» — 1:2. «Монреаль» выиграл второй матч из последних трёх после серии из восьми поражений.
«Нью-Джерси Дэвилз» — «Чикаго Блэкхоукс» — 1:2 Б. «Нью-Джерси» потерпел четвёртое поражение подряд, «Чикаго» одержал вторую подряд победу. Никита Гусев отдал голевую передачу.
«Эдмонтон Ойлерз» — «Лос-Анджелес Кингз» — 2:1. «Лос-Анджелес» потерпел третье поражение кряду.
«Анахайм Дакс» — «Вашингтон Кэпиталз» — 2:3. Эта победа стала для «Вашингтон Кэпиталз» уже шестой подряд. Евгений Кузнецов отправил шайбу в ворота соперников, а Дмитрий Орлов отдал голевую передачу.
- 7 декабря 2019
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