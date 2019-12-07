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Результаты матчей НХЛ 6 декабря 2019 года

Результаты матчей НХЛ 6 декабря 2019 года
Хоккей / НХЛ 0

6 декабря в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось пять матчей.

Турнирная таблица и результаты всех матчей сезона НХЛ-2019/20

«Питтсбург Пингвинз» — «Аризона Койотс» — 2:0. «Питтсбург» одержал вторую победу подряд, а «Аризона» прервала серию из двух побед. Победная шайба на счету российского нападающего «Пингвинз» Евгения Малкина.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 декабря 2019, суббота. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
2 : 0
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 Малкин (Гюнцель) – 47:13' (5x5)   2:0 Танев (Блюгерс) – 59:58' (en)

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Монреаль Канадиенс» — 1:2. «Монреаль» выиграл второй матч из последних трёх после серии из восьми поражений.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 декабря 2019, суббота. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 2
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Галлахер (Дано, Татар) – 10:37' (5x5)   1:1 Смит – 22:30' (5x5)   1:2 Томпсон (Казинс, Судзуки) – 58:53' (5x5)

«Нью-Джерси Дэвилз» — «Чикаго Блэкхоукс» — 1:2 Б. «Нью-Джерси» потерпел четвёртое поражение подряд, «Чикаго» одержал вторую подряд победу. Никита Гусев отдал голевую передачу.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 декабря 2019, суббота. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
1 : 2
Б
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Холл (Ватанен, Гусев) – 13:31' (5x4)   1:1 Дебринкэт (Кейн, Строум) – 29:35' (5x4)   1:2 Дак – 65:00' (ПБ)

«Эдмонтон Ойлерз» — «Лос-Анджелес Кингз» — 2:1. «Лос-Анджелес» потерпел третье поражение кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 декабря 2019, суббота. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
2 : 1
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Драйзайтль (Чиассон, Нил) – 11:02' (5x4)   2:0 Чиассон (Макдэвид, Драйзайтль) – 14:46' (5x4)   2:1 Амадио (Даути, Райан) – 53:32' (5x5)

«Анахайм Дакс» — «Вашингтон Кэпиталз» — 2:3. Эта победа стала для «Вашингтон Кэпиталз» уже шестой подряд. Евгений Кузнецов отправил шайбу в ворота соперников, а Дмитрий Орлов отдал голевую передачу.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 декабря 2019, суббота. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
2 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Бойд (Хагелин, Орлов) – 09:00' (5x5)   0:2 Кузнецов (Карлсон, Врана) – 25:10' (5x4)   1:2 Гецлаф (Терри) – 37:03' (5x5)   2:2 Хенрик (Гецлаф, Каше) – 40:45' (5x5)   2:3 Врана – 41:37' (5x5)
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