Овечкин впервые в сезоне не набрал очков в трёх матчах подряд

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не набрал очков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (3:2). Это третья безрезультативная игра российского нападающего подряд. В матче с «Дакс» Овечкин провёл на льду 17 минут 58 секунды и нанёс пять бросков в створ ворот.
Овечкин в 3-й раз в сезоне не забил в трёх матчах подряд, но в октябрьском и ноябрьском отрезках ему удавалось набирать по одному очку за голевую передачу.
«Вашингтон» лидирует в Восточной конференции. «Кэпиталз» набрал 49 очков в 31 матче.
В списке бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ Овечкин занимает второе место. В 31 матче российский форвард отличился 21 раз. Возглавляет список лучших снайперов чех Давид Пастрняк из «Бостон Брюинз». На его счету 25 шайб в 29 матчах.
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