Овечкин впервые в сезоне не набрал очков в трёх матчах подряд

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не набрал очков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (3:2). Это третья безрезультативная игра российского нападающего подряд. В матче с «Дакс» Овечкин провёл на льду 17 минут 58 секунды и нанёс пять бросков в створ ворот.

Овечкин в 3-й раз в сезоне не забил в трёх матчах подряд, но в октябрьском и ноябрьском отрезках ему удавалось набирать по одному очку за голевую передачу.

«Вашингтон» лидирует в Восточной конференции. «Кэпиталз» набрал 49 очков в 31 матче.

В списке бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ Овечкин занимает второе место. В 31 матче российский форвард отличился 21 раз. Возглавляет список лучших снайперов чех Давид Пастрняк из «Бостон Брюинз». На его счету 25 шайб в 29 матчах.