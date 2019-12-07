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Стали известны три звезды дня в НХЛ

Стали известны три звезды дня в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Национальная хоккейная лига подвела итоги очередного игрового дня, определив тройку лучших хоккеистов. Российские хоккеисты отмечены не были.

Главной звездой назван голкипер «Питтсбург Пингвинз» Тристан Джарри, отыгравший на ноль в матче с «Аризоной Койотс» (2:0). Американский голкипер отразил 33 броска, оформив второй шат-аут кряду. Ранее Джарри отыграл на ноль в матче с «Сент-Луис Блюз» (3:0), парировав 28 бросков.

Второй звездой признан форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль, набравший 2 (1+1) очка в матче с «Лос-Анджелес Кингз» (2:1).

Замкнул тройку лучших нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Якуб Врана, набравший 2 (1+1) очка в матче с «Анахайм Дакс» (3:2). В активе чешского форварда победная шайба.

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